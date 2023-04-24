Bakan Kasapoğlu, Manisa'daki mitingde vatandaşlara seslendi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim başardıklarımızı hayal dahi edemeyecek olanlar Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim başardıklarımızı hayal dahi edemeyecek olanlar Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar." dedi.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Kasapoğlu, Manisa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Davalarının, "memleket, hürriyet, adalet ve merhamet" davası olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Biz bu bayrağı yere düşürmeyeceğimize ant içtik. Sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Türkiye'yi kaosa, karanlığa çekmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'taki seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Bakan Kasapoğlu, şöyle seslendi:

"Manisa Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere izin vermeyecek, değil mi? Türkiye Yüzyılı için doğru adamın, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Manisa dimdik duracak değil mi? İnşallah 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı için, gençlerin yüzyılı için, kadınların yüzyılı için ilk adımı atacak. Söz verdiklerini başarmış, Türkiye'yi karanlıklardan, aydınlıklara çıkarmış bir kadro var. 21 yıl önce ne dedik? 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. İşte o gün yanan bu ışıklar hamdolsun Türkiye'yi en güçlü şekilde aydınlattı. Aydınlatmaya da devam ediyor. İşte aynı ruhla, aynı özgüvenle bir kere daha yola çıkıyoruz."

Bugüne kadar karşılaştıkları badireleri milletin desteğiyle aştıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Şimdi de hep birlikte yarınlarımızı daha güçlü geleceğimizi kazanacağız. Bizim başardıklarımızı hayal dahi edemeyecek olanlar Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. Onların bu vizyona sahip olmadıklarını, bunu gerçekleştiremeyeceklerini siz biliyorsunuz." dedi.

"14 Mayıs'ta en güçlü cevabı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçerek verecek misiniz?" şeklindeki sorusuna katılımcılardan "Evet" yanıtı alan Kasapoğlu, "Rabbim sizlerden razı olsun, bizler de sizlerin hizmetkarı olarak aynı ruhla, aynı inanç, aynı aşkla bu kutlu yolu yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da mitinge ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Hızlı, 14 Mayıs'a kadar hep birlikte yoğun bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.