Bakan Kasapoğlu, madalya kazanan genç milli satranççıları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere 7 madalya elde eden genç milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere 7 madalya elde eden genç milli sporcuları tebrik etti.

???????Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Rodos Adası'nda düzenlenen ve 53 ülkeden 514 satranççının mücadele verdiği Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan genç milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizlere çifte bayram sevinci yaşatan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."