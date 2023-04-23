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Bakan Kasapoğlu, madalya kazanan genç milli satranççıları kutladı

Bakan Kasapoğlu, madalya kazanan genç milli satranççıları kutladı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere 7 madalya elde eden genç milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere 7 madalya elde eden genç milli sporcuları tebrik etti.

???????Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Rodos Adası'nda düzenlenen ve 53 ülkeden 514 satranççının mücadele verdiği Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan genç milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizlere çifte bayram sevinci yaşatan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Mehmet Kasapoğlu Yunanistan Dünya Spor Haberler

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