Bakan Kasapoğlu, Kupa Voley'i kazanan VakıfBank'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley dörtlü finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank Kulübünü kutluyorum. VakıfBank Kulübünün başarısında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i de dörtlü finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum."