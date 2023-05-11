Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü Altyapı Tesisleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir ile ilgili yeni hayalleri ve hedeflerinin olduğunu, bunu da İzmirlilerle gerçekleştireceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir ile ilgili yeni hayalleri ve hedeflerinin olduğunu, bunu da İzmirlilerle gerçekleştireceklerini söyledi.

Ak Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübünün Mavişehir'deki altyapı tesislerin tanıtım toplantısına yaptığı konuşmada, Karşıyaka Spor Kulübü için yine tarihi bir ana şahitlik ettiklerini ifade etti.

Bu özel ve güzel alanı Karşıyaka Spor Kulübüne tahsis ettiklerini anlatan Kasapoğlu, "İzmir bir spor şehri. Sporcularıyla, sporseverleriyle birbirinden kıymetli insanların şehri İzmir. O yüzden ne dedik? İzmir'in spor markasını, spordaki marka değerini yükselteceğiz. İşte statlarımız, işte salonlarımız, işte diğer imkanlar. Dün İnciraltı'ndaydık. Orada çok özel bir mekanı yine sporla buluşturma adına Göztepe Kulübümüz için başlattık. Önemli bir amatör branş seferberliği başlattık ve bugün Karşıyaka'da aynı seferberliğin diğer bir adımını yapıyoruz. Sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz diyoruz ya işte onun somut örneği bu." diye konuştu.

Kasapoğlu, altyapı tesislerinin herkese açık olacağını, en kısa sürede gençlerin hizmetine sunacaklarını ifade etti. İzmir'deki spor yatırımlarını sürdüreceklerini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İzmir için elbette yeni hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii bugün bu imzayı atıyoruz. Bu güzel mekanı kulübümüze tahsis ediyoruz ve bu süreci de yine hep birlikte takip edeceğiz, destekleyeceğiz. Tabii bunların her biri bir gayretin sonucu. Bunların her biri bir çabanın, bir inancın sonucu. Sevgili gençler, değerli sporcular, bu tesis sizlerin omzunda yükselecek ve o uzun yıllar İzmir'e, İzmirlilere, bu güzel şehre hizmet edecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise alanda hem Millet Bahçesi hem de spor tesislerinin yapılacağını anlattı.

Tesislerin en kısa sürede hayata geçirilmesini planladıklarını belirten Dağ, "Kulüp Başkanımız inşallah işin bütçesi konusunda çalışmayı yapacak. Ben de kendi adıma nasıl bugüne kadar birebir bu işi takip etme noktasında onlara destek olduysam bundan sonra da aynı şekilde, o konuda da destek olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Dağ, İzmir'de ilk önce Karşıyaka'nın stadının temelini attıklarını, yaklaşık 10 milyonluk bütçe ayırdıklarını, o zamanki belediye yönetimi ve orada yaşayanların sürekli dava açmaları nedeniyle işlerin uzadığını ifade etti.

Karşıyakalılar kendisine "stadımız ne olacak?" diye sorduklarını anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Mevcut belediye kazandıktan sonra 'bize devredin biz bunu yapalım' dedik. Beraber de sizinle görüştük ve burada da Karşıyaka Spor Kulübü ile yaptığımız toplantıda 'tamam bize devredilip yapın' dedik. Ama şimdiye kadar bir hareket yok. Yine bunu yapmak bize nasip olacak ama kulüpten de bir söz alalım diyorum ben. Kulüp, şöyle inşallah futbolda biraz ivme yakalayacak. Önce TFF 1.Lig'e daha sonra Süper Lig'e çıkma konusunda bir adımı olacak."

Dağ, tesislerin birkaç ay içinde temelinin atmayı, en geç 1,5 yılda tesislerin açılmasını nasip olmasını dilediğini aktardı.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise kulüplerine tahsis edilen araziyle 111 yıllık hayallini bugün gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tesisin 100 dönümlük bir alana kurulacağını belirten Büyükkarcı, "Altyapı tesislerinde 5 branşta günde 3 bin çocuk spor yapacak. Alanda afet toplanma merkezi, 6 futbol sahası, 3 basketbol salonu, 3 voleybol salonu, 6 tenis kortu ve halka açık 20 dönüm 800 kişilik amfitiyatro ve 3 çocuk parkı yer alacak. Bizim için başka Karşıyaka yok ve çok net ifade etmek isterim ki Karşıyaka için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

Büyükkarcı'nın Kasapoğlu ve Dağ'a kulübün tarihi rozetini ve sporcuların imzaladığı topları takdim ettiği etkinlikte törene katılan Karşıyakalı sporculara Bakan Kasapoğlu milli takım forması verdi.

Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli de katıldı.