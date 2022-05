Bakan Kasapoğlu: 'Kadın boksunda Türkiye'nin ismini zirveye kazıdılar'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "5 altın 2 bronz ile hem madalya rekoru kırdılar hem de dünya şampiyonluğu ile kadın boksunda Türkiye'nin ismini zirveye yazmadılar, kazıdılar" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın son gününde milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Şennur Demir, turnuvayı altın madalya ile noktaladı. Turnuvanın sona ermesiyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, turnuva sonucunun bir gurur tablosu olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin, kadın sporcularımızın ülkemize yaşattığı bu gurur tablosu bizler için çok büyük mutluluk. Her sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. Onlar bize Gençlik Haftası'nda 19 Mayıs'ın hemen ertesinde çok büyük bir mutluluğu yaşattılar. 5 altın 2 bronz ile hem madalya rekoru kırdılar hem de dünya şampiyonluğu ile kadın boksunda Türkiye'nin ismini zirveye yazmadılar, kazıdılar" şeklinde konuştu.

"SPORCULARIMIZLA EL ELE VEREREK OMUZ OMUZA BAŞARILI YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ"

Başarıdan ötürü sporcuları, hocaları ve sporcuların ailelerini tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Hem kendilerini hem onlarda emeği olan hocalarını, ailelerini tebrik ediyorum. Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da zirveye oynuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen emekler özeriyle gelinen nokta hamdolsun hepimizi gururlandırıyor. Kadın odaklı spor diyoruz. İşte kadını erkeğiyle fırsat eşitliğini ne kadar ciddi odak aldığımızın, yolumuza nasıl güçlü devam ettiğimizin en güzel resmi bu. Bu resmi, bu tabloyu büyütme adına yine bu sporcularımızla el ele vererek omuz omuza vererek daha güçlü başarılı yarınlara yürüyeceğiz. Her sporcumuzu gönülden kutluyor, milletimizi bu anlamlı güzel başarıyla mutlu kıldıkları için her birine gönülden teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

