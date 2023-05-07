Bakan Kasapoğlu, İzmir'de vatandaşlara seslendi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs seçimleriyle yeni bir döneme girildiğini ve vatandaştan aldıkları destekle yeni bir başlangıca imza atacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs seçimleriyle yeni bir döneme girildiğini ve vatandaştan aldıkları destekle yeni bir başlangıca imza atacaklarını söyledi.

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Bakan Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Eski İzmir Semti'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada kurulan platformda vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır ülkeyi sanayi, sağlık, eğitim ve spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, yurtlarla donattıklarını kaydeden Kasapoğlu, şunları söyledi:

" Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir döneme giriyoruz. 14 Mayıs'ta sizlerden aldığımız o güçlü destekle yeni bir destanı, yeni bir başlangıcı birlikte yazacağız. Togg'u gördünüz değil mi? 'Yapamazsınız' dediler, 'İnanmayız' dediler. 'Maket getiriyorsunuz' dediler. Bu kadar basit, ucuz düşündüler. Oysa ki o aracı bu milletin evlatları yaptı. Onların buna inanacak kadar yürekleri yok. Alsancak Limanı'na milli gemimiz geldi, TCG Anadolu. İşte o da bu ülkenin evlatlarına güvenin bir eseridir. Düşmana korku, dosta güven veren bir eserdir. 9 Eylül'de düşmana karşı ateşi sıkan şehir bu şehir ve bu şehir Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık mücadelesinin önder şehri bu şehir. O yüzden bu şehre TCG Anadolu ne güzel yakışıyor değil mi?"

Kasapoğlu, Manisa Demircililer Kültür ve Dayanışma Derneği Lokali'nde düzenlenen Keşkek Günü ile Karşıyaka ilçesinde Ast Otomotiv 14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sporcuları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kasapoğlu, sporcular ve ailelerini de tebrik etti.