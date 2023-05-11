Bakan Kasapoğlu İzmir'de 'Şampiyonlar Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı olacak." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde düzenlenen "Şampiyonlar Buluşması"nda, bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda derece alan sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, geçen yıl elliden fazla branşta madalya kazanıldığını hatırlattı.

Kasapoğlu, bu yıl da şimdiye kadar otuzdan fazla branşta madalya kazanıldığını belirterek, "Sizlerin bu noktadaki büyük hedeflerini çok iyi biliyorum ve bu hedeflere ulaşma noktasındaki inancınıza, gayretinize şahidim. Bugüne kadar siz başarılarınızla, bu gayretlerinizin ne kadar samimi olduğunu gösterdiniz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, çalışarak her bir imkanı en güzel şekilde değerlendirerek bizi mahcup etmediniz." dedi.

Kendilerinin de spor tesisleri altyapısıyla sporcuların yanında olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bu tür kamp merkezlerimizin sayılarını artırdık. Niteliklerini daha güçlü hale getirdik. Biliyorsunuz Kastamonu'ya yeni bir kamp merkezi kazandırdık. Ulusal boyutta değil, uluslararası manada dünyanın en güzide merkezlerinden birini Kastamonu'da bitirdik." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, genç nüfusa sahip bir ülke olarak Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Özellikle son 21 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya konan atılımlarla spordaki altyapısını, spordaki başarısını, tesisleşmesini çok ama çok farklı bir şekilde dönüştürmüş, bu anlamda devrim yapmış bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Başarı elde etmiş sporcuların gençler için birer rol model olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bizim her daim yüzümüzü ağartan, göğsümüzü kabartan arkadaşlarımızsınız ve sizlerin bu noktadaki her bir yeni imkanla tanışması adına hamdolsun bugüne kadar en özverili şekilde bir hükümet anlayışı ortaya koyduk. Tabii bundan sonra da yine aynı özveriyle hükümet olarak, devlet olarak, bakanlığınız olarak ilgili kurumlarla, kuruluşlarla gayretlerimize devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı olacak. Sizlerin omzunuzda yükselecek Türkiye Yüzyılı."

Kasapoğlu, sporcuların başarılarına katkı veren teknik ekiplere, federasyonlara ve ailelere teşekkür ederek, "Sevgili gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim hep umudumuz oldunuz. Bundan sonra da en büyük umudumuz siz gençlersiniz. Siz sporcularsınız, sizlerle birlikte ülkemizi nasıl her alanda daha yükseklere taşıyorsak, ülkemizin yıldızını nasıl birlikte yükseltiyorsak, parlatıyorsak sporda da inşallah marka değerimizi, yıldızımızı sizlerle birlikte yücelteceğiz ve yükselteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.