Bakan Kasapoğlu, İzmir'de gençler için pizza yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de yaptığı pizzayı gençlere ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de yaptığı pizzayı gençlere ikram etti.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Kasapoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki "Türkiye'nin Gençlik Politikaları" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Üniversitenin Siyaset Platformu Kulübünün düzenlediği söyleşiden önce Balçova'daki bir restaurantta gençlerle birlikte mutfağa giren Bakan Kasapoğlu, pizza yaptı. Hazırladığı pizzayı İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne getiren Bakan Kasapoğlu, gençlere pizza ikram etti.

Kasapoğlu'na AK Parti İstanbul milletvekili adayı milli yüzücü Umut Arman Sonay ile İzmir milletvekili adayı Nisa Alptekin de eşlik etti.

Söyleşide gençlerin sorularını da cevaplayan Kasapoğlu, sabah erken saatlerde başlayan programının yoğun geçtiğini söyledi. Yoğun programın heyecan verici de olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "İzmir'de, ilçelerde, mahallelerde, her yerde gençlerle buluşuyoruz, tüm halkla dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Bizim kampanyamız birebir iletişim üzerine kurulu, birebir iletişim, birebir temas ve tabii gençler bu noktada işin en önünde yer alıyor." dedi.