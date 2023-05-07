Bakan Kasapoğlu, İzmir'de cimnastikçilerle bir araya geldi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya cimnastiğinde artık Türkiye diye bir gerçek olduğunu belirterek, 20 sene önce cimnastiğe başlayan sporcuların idollerinin yabancı olduğunu ancak şimdi cimnastik salonlarında bu ülkenin evlatlarını gördüklerini ve onlarla gurur...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya cimnastiğinde artık Türkiye diye bir gerçek olduğunu belirterek, 20 sene önce cimnastiğe başlayan sporcuların idollerinin yabancı olduğunu ancak şimdi cimnastik salonlarında bu ülkenin evlatlarını gördüklerini ve onlarla gurur duyduklarını ifade etti.

Halkapınar Spor Salonu'nda Şavkar Cimnastik Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen şöleninde sporcu ve ailelerine hitap eden Kasapoğlu, 1994 yılının 6 Mayıs'ında 19 yaşındayken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Türk cimnastiğinin sembol ismi Murat Canbaş'ı rahmet ve şükranla andığını söyledi.

Cimnastiğin tüm branşların temeli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, futboldan basketbola, voleyboldan hentbola, yüzmeden atletizme kadar tüm branşlardan elit seviyeye ulaşmanın ön şartlarından birinin atletik performans olduğunu belirtti.

Aktif spor yapanların çoğalmasını ve profesyonel sporcuların sayısının artmasını istediklerini söyleyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Aramızdaki kardeşlerimizden, evlatlarımızdan ilerleyen yılların şampiyonları çıkacak. Daha önemlisi bu salonlarda sporu seven, sporu bir yaşam şekli haline getirmiş olan Türk gençleri yetişiyor ve yetişmeye devam edecek. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Sporda kahramanlar yetiştirmek çok önemli. O kahramanlar sadece bugünlerin gururu değil, o kahramanlar aynı zamanda yarının da gururu ve teminatı. Yetiştirilen her şampiyon bir sonraki nesil için en güzel örnek ve mihenk taşıdır. Dünya cimnastiğinde Türkiye diye bir gerçek var. Bundan 20 sene önce cimnastiğe başlayan çocuklarımızın idolleri hep yabancıydı. Şimdi bugün cimnastik salonlarının duvarlarında bizim sporcularımızı, bu ülkenin evlatlarını görüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Çok genç sporcu kardeşlerim var, bu gençler ablalarını, abilerini örnek alarak çalışıyorlar, işte bu gerçek anlamda bir spor devrimidir.

Sporu büyütmek ve güçlendirmek için sizlerle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülke her alanda gelişen bir ülke. Bundan sonra da ülke olarak spordaki başarılarımızı yine bu çocuklara güvenerek, bu çocuklar için hiçbir şekilde özveriden kaçınmadan çalışarak ortaya koyacağız. Bu ülkenin evlatlarına bugüne kadar hep güvendik, onlar da bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Bu ülkenin çocuklarına güvenmekten geri durmayacağız. Bu ülkenin evlatlarına her türlü imkanı sağlamaktan asla çekinmeyeceğiz. İnşallah el birliğiyle bu ülkenin olimpiyatlara, Avrupa şampiyonluğuna yeni şampiyonlar yetiştirmesi için büyük özveriyle çalışmaya devam edeceğiz."