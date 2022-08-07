Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik olarak gerçekleştirdiklerimiz sporun birleştirel gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları'yla birlikte tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve gelecek nesillere kuvvetli bir barışın ve dostluğun zeminini tesis edecektir."dedi.

İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun (ISSF) 11'inci genel kurulu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın yapıldığı Konya'da gerçekleştirildi. Kurula, Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı ve Suudi Arabisten Krallığı Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal, federasyona üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Genel kurulun ardından Bakan Kasapoğlu ve Federasyon Başkanı El Faysal, Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti İşbirliği protokolünü imzaladı.