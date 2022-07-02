Bakan Kasapoğlu: "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor." dedi. Bakanı Kasapoğlu, Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. AA / Murat Kaya - Spor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Kasapoğlu İstanbul Spor Haberler

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