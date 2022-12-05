Bakan Kasapoğlu: 'İnancımızda 'insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır' inancı var'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gönüllüler Günü'ne ilişkin, "Bakanlığımızın gençliğe ilişkin belirlemiş olduğu misyon ve vizyonun gönüllülüğün kazanımlarıyla bire bir örtüşmesi ve bu anlamda gönüllüğünün kurumsal bir yapıya kavuşturulması hususunda öncülük etmek bizler...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gönüllüler Günü'ne ilişkin, "Bakanlığımızın gençliğe ilişkin belirlemiş olduğu misyon ve vizyonun gönüllülüğün kazanımlarıyla bire bir örtüşmesi ve bu anlamda gönüllüğünün kurumsal bir yapıya kavuşturulması hususunda öncülük etmek bizler için iftihar meselesidir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 5 Aralık 1985 tarihinden itibaren gönüllülük farkındalığın artırılması amacıyla 'Dünya Gönüllüler Günü' ilan edildi. Bu çerçevede gönüllü çalışmalarını ve faydalarını dünyaya duyurmak için Cebeci Site Yurdu'nda 'Dünya Gönüllüler Günü Programı' düzenlendi. "Gönüllere ulaşmak içimizden geldi, yönümüzü iyilik belirledi" sloganıyla düzenlenen program, Türkiye'de gönüllülük faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan kısa film gösterisi ile başladı. Kısa filmde eğitim, spor, kültür ve turizm gibi birçok alanda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

"Gönüllülük, insanlıkla yaşıt bir değer"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gönüllüğün bir olgu olarak dünya üzerindeki pek çok coğrafyada hızla yükselen bir değer olduğunu ifade ederek, "Gönüllülük, insanlıkla yaşıt bir değer. Çünkü özünde insan var. Tüm varlığa karşı duyarlılık var. İnsanlığın ihtiyaçlarına, sorunların çözümler bulma ve bu yolla gerek kişisel, gerek toplumsal ve bu anlamda evrensel faydalar üretmek aslında bugüne has bir değer, çalışma değil" diye konuştu.

"İnancımızda 'insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır' inancı var"

Türk milletinin yaşantısında gönüllüğün yer aldığını belirten Kasapoğlu, "Milletimizin tarih boyunca hakim olduğu coğrafyalara baktığımızda; tesis ettiği vakıfları, imaretleri görüyoruz. Bunların her biri karşılıksız bir görevi ve almadan vermeyi, kendine ve tüm kainata faydalı olmayı en net somut haliyle yaşatmış örneklerdir. İnancımızda 'insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır' inancı var. Bu yüzden millet olarak her daim insana ve tüm kainata hizmeti ve bu anlamda çalışmayı, gayreti ve dayanışmayı en önemli manevi ülkülerden biri olarak saydık" ifadelerine yer verdi.

"Gönüllüğünün kurumsal bir yapıya kavuşturulması hususunda öncülük etmek bizler için iftihar meselesidir"

Yapılan tüm gönüllülük faaliyetlerinin Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi olarak gösterdiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Bakanlığımız öncülüğünde kamu, özel ve sivil toplum iş birliği ile gerçekleşen çalışmalar ve projeler hamdolsun ki gönüllülük olgusu açısından özellikle gençlerimiz ve tüm milletimiz tarafından dört elle sahiplenilmiştir. Bakanlığımızın gençliğe ilişkin belirlemiş olduğu misyon ve vizyonun gönüllülüğün kazanımlarıyla bire bir örtüşmesi ve bu anlamda gönüllüğünün kurumsal bir yapıya kavuşturulması hususunda öncülük etmek bizler için iftihar meselesidir. Tüm dünyada yapılan çalışmalar, erken yaşlarda kazanılan gönüllülük kültürünün yaşam boyu sürdüğünü bizlere gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Hamdolsun 6 hedefin pek çoğunu gerçekleştirdik ama daha fazla gayret göstermemiz gereken noktalar var"

2019 yılının Gönüllülük Yılı olarak ilan edildiğini ve 22 Mart 2019 tarihinde '2019 Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Bu belgede 6 stratejik hedef belirledik; Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, teknolojinin daha etkin kullanımı, daha etkili düzenleme ve risk yönetimi, gönüllü yönetiminin ve eğitiminin güçlendirilmesi, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllüğün tanınması ve değerlendirilmesi. Bu 6 hedef ve hamdolsun pek çoğunu gerçekleştirdik ama daha fazla gayret göstermemiz gereken noktalar var" ifadelerini kullandı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanı sıra çok sayıda gönüllü genç katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda gönüllü gencin katıldığı programın sonunda, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA