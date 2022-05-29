Bakan Kasapoğlu hentbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu hentbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik etti

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Bakan Kasapoğlu hentbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya'da yapılan Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde rakibini yenerek şampiyon olan Beykoz Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya'da yapılan Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde rakibini yenerek şampiyon olan Beykoz Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sakarya'daki Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi Spor Toto Spor Kulübünü mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beykoz Belediyespor'u kutluyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği bulunan tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Spor Toto Spor Kulübü'nü de mücadelesinden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Kupası Sigorta Hentbol Sakarya Spor Haberler

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