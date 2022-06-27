Bakan Kasapoğlu: Halkın spora erişiminde antrenörlerin katkısı çok önemli

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun yaygınlaşmasında antrenörlerin büyük rol oynadığını belirerek, "Sporu herkes için ulaşılabilir kılmak bizim amaçlarımızdan biri. Sizler bizim halkla temasımızı en yüksek seviyede sağlayabilecek arkadaşlarımızsınız. Hem spora erişim noktasında hem de sportif başarıya giden yolda sporcularımıza rol model olan antrenörlerimizin katkısı çok mühim" dedi.

Kasapoğlu, sporun yaygınlaşmasında antrenörlerin büyük rol oynadığını belirerek, hem spora erişim noktasında hem de sportif başarıya giden yolda sporcularımıza rol model olan antrenörlerin katkısının çok önemli olduğunu söyledi.

"Sporcularımızı hedeflerine hazırlayan, onları motive eden sizlersiniz. Onlara aidiyet duygusunu aşılayacak olan sizlersiniz. Sizler tutum ve davranışlarınızla sporcularımıza rol modelsiniz. Bu sorumluluğunuzu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu şuurla bilinçle hareket edersek toplumdaki hoşgörüyü, kardeşlik duygusunu yaygınlaşmasına katkıda bulunuruz. Siz değerli yol arkadaşlarımızın bu hassasiyete sahip olacağınıza yürekten inanıyorum. Türk sporunu çok daha iyi noktalara taşıma, sporun tabana yayılmasında gayretle çalışacağınıza inanıyorum."

Demirören Haber Ajansı / Spor