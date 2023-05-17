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Bakan Kasapoğlu, Hakan Çlhanoğlu'nu tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Hakan Çlhanoğlu'nu tebrik etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan'ı eleyerek 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan'ı eleyerek 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, telefon görüşmede, "İstanbul'daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu da desteği için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti ve İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

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Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Mehmet Kasapoğlu Hakan Çalhanoğlu İstanbul Spor Haberler

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