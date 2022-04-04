Bakan Kasapoğlu güreşçileri tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu güreşçileri tebrik etti

AA - Hüseyin Doğru - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 17 madalyayla tamamlayan sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 17 madalyayla tamamlayan sporcuları kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyayla tarihi bir rekor kıran milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Doğru - Spor

Mehmet Kasapoğlu, Macaristan, Milli, Güreş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title