Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda takım olarak 3. sırada yer alan milli yüzücüleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda takım olarak 3. sırada yer alan milli yüzücüleri tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan milli yüzücülerimizi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettikleri madalyalarla bizleri sevindiren, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mehmet Kasapoğlu Portekiz su Spor Haberler

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