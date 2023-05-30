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Bakan Kasapoğlu: Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyorum

Bakan Kasapoğlu: Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyorum

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu: Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyorum

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Eryaman Stadı'ndaki MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Bu akşam oynanan maç neticesinde Galatasaray şampiyonluğu göğüsledi. Galatasaray camiasının tüm ekibini ve taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Rekabet dolu bir lig, bu lige renk kazandıran tüm takımlarımızı kutluyorum. Spor demek dostluk demek, kardeşlik demek, birlik beraberlik demek. İnanıyorum ki sporun bu ruhunu önümüzdeki süreçte de futbolda tüm branşlarda daha yukarılara taşırız. Tabii lig devam edecek, diğer noktada play off mücadeleleri var. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Tabii ki ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlara, ayrıca başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil etsinler. ve tabii ki spordaki başarımız, spordaki çıtamız yukarılara doğru tırmansın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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