Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastanede tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti.

İSTANBUL (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastanede tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da bir süredir çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Yangın'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Yangın, Spor, Haberler

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