Bakan Kasapoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'ni kutladı Açıklaması - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'ni kutladı Açıklaması

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Bakan Kasapoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'ni kutladı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını 90-74 yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını 90-74 yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını mağlup ederek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'ni kutluyorum. 5 yıl önce kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kırmızı-lacivertli takımın elde ettiği büyük başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan temsilcimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Bahçeşehir Koleji, Mehmet Kasapoğlu, Şampiyon, İtalya, Spor, Haberler

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