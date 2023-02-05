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Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünü kutladı

Spor Haberleri

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünü kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda, 20 yaş altında erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci olan Fenerbahçe Kulübünü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda, 20 yaş altında erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci olan Fenerbahçe Kulübünü tebrik etti.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda, 20 yaş altında erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci olan Fenerbahçe Kulübünü kutluyorum. 20 yaş altı erkek ve kadın takımlarının kazandığı başarılarda emeği olan sporcuları, antrenörleri, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Spor

Mehmet Kasapoğlu Fenerbahçe İspanya Spor Haberler

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