Bakan Kasapoğlu: Farklı görüşleri masaya yatırdığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik

"Amacımız sporun her branştaki gelişimine katkı sağlamak"

"Yeni sezon tüm futbol camiası için hayırlı olsun"

Olgucan KALKAN – Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi sporun, futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan farklı görüşleri masaya yatırdığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Süper Lig'de cuma günü başlayacak yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Cuma günü yeni bir sezon başlıyor. Bu sezon tüm futbol camiası için hayırlı olsun. Başarılarla dolu olsun. Taraftara, yöneticiye, sporcuya ve tüm paydaşlara saygının sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimiz onların da mücadeleleri devam ediyor. Kura süreçleri de tamamlandı. Onlara da başarılar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.