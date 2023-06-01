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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Nafia Kuş ve Hakan Reçber'i kutladı

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Nafia Kuş ve Hakan Reçber'i kutladı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nafia Kuş ve Hakan Reçber'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nafia Kuş ve Hakan Reçber'i tebrik etti.

Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcularımız Nafia Kuş ve Hakan Reçber, altın madalya kazanarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Şampiyonada gösterdikleri başarılı performansların ardından ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın şampiyonluk süreçlerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Hakan Reçber Azerbaycan Dünya Spor Haberler

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