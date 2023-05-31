Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel'i yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun dünya şampiyonu olmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden Dünya Şampiyonası'nda mücadele verecek sporcularımıza da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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