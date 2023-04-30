Bakan Kasapoğlu derbiyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş- Galatasaray derbisini stattan takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Derbiyi birçok önemli isim de yerinden takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi protokol tribününden izledi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da bu önemli müsabakayı takip edenler arasında yer aldı. - İSTANBUL

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023