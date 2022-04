Bakan Kasapoğlu: Bisikletteki çıtamızı yukarılara koyarak madalyalarımızı artıracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önümüzdeki süreçte bisikletin hem tabana yaygınlaşması konusunda çıtamızı yukarılara koyacağız, hem de bisikletteki madalyalarımızı artıracağız" dedi.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'da sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi'nden start alan sporcular, hava şartlarından dolayı meydana gelen kaza sebebiyle yarışa devam edemedi ve Komiserler Kurulu'nun aldığı kararla etap iptal edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreni öncesinde yaptığı açıklamada, "57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün tamamlanıyor. Bodrum'da geçen hafta başlamıştı ve 1915 Çanakkale Köprüsü dahil birçok güzel etap olmak üzere bugün Taksim Meydanı'nda tamamlanıyor. 25 farklı takım, 175 sporcu yaklaşık 1303 kilometre yol kat ettiler. Ülkemizin eşsiz güzellikleri, tabiatı gözler önüne serildi. Bugün de dünyanın en güzel şehri İstanbul'da tamamlanıyor. Bisiklet branşı ülkemizde her geçen ilginin arttığı bir spor dalı oldu. Bununla birlikte çalışmalar da artıyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla ortaya koyduğumuz hamleler, uluslararası arenada meyvelerini veriyor. Bisiklet de bu anlamda heyecan veren bir spor. Ülkemiz altyapı, coğrafi özellikleri ve iklimi nedeniyle bu spora çok uygun. Türkiye'nin ilk olimpik velodromunu tamamladık. Dünyadaki en önemli merkezlerle yarışacak seviyede mükemmel bir tesis oldu. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. İspanya gibi bisiklet hazırlık kamplarının yoğun olduğu ülkeler vardır. Ben sporcuları artık Türkiye'ye kampa davet ediyorum. Her türlü altyapımız tamamlandı. Manisa etabını takip ettim. Sporseverlerin, gençlerin sporculara olan ilgisi beni çok mutlu etti. Her branşta olduğu gibi bisiklette de daha büyük başarıları yakalama noktasında önemli aşamaları kat ettik. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bisikletin hem tabana yaygınlaşması konusunda çıtamızı yukarıya koyacağız hem de bisikletteki madalyalarımızı artıracağız" diye konuştu.

Organizasyonun çok keyifli olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "İstanbul'un güzel de bir havası var aslında bugün. Biraz önce görüştüm federasyon başkanıyla. Yarışçıların yavaş yavaş gelerek İstanbul'un keyfini çıkardığını ifade ettiler" dedi.