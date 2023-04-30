Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray derbisini tribünden izledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş- Galatasaray derbisini tribünden izledi.
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbiyi Bakan Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor