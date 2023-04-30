Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray derbisini tribünden izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş- Galatasaray derbisini tribünden izledi.

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbiyi Bakan Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.