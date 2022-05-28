Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli karatecileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda, ülkemize altın madalya kazandıran Eda Eltemur, Serap Özçelik Arapoğlu, Erman Eltemur, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Burak Uygur kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Kazanılan altın madalyalarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden şampiyonada Türk bayrağımızı gururla temsil eden bütün sporcularımıza ise başarılar diliyorum."