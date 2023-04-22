Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ile telefonda görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile telefonda görüştü.

Bakan Kasapoğlu, Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik ederek, "En büyük bayram hediyesi oldu. Yeni bir rekor bizleri her zamanki gibi büyük mutluluğa boğdu. Alnından öpüyorum. İnşallah daha nice başarılar elde edersin. Seni, teknik ekibi, federasyonumuzu, başkanımızı ve katkısı olan herkesi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Rıza Kayaalp de kendisini arayarak desteğini gösteren Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.