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Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli haltercileri kutladı

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli haltercileri kutladı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ermenistan'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gününde 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ermenistan'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gününde 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Ermenistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımız önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Şampiyonada 2 altın, 1 bronz madalya kazanan Nuray Güngör ile gümüş madalyanın sahibi olan Aysel Özkan bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Yusuf Fehmi Genç ise madalya kürsüsünde zirvede yer alarak altın madalya sevinci yaşadı. Milli sporcularımızı derecelerinden dolayı tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Ermenistan Spor Haberler

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