Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli bilardocu Burak Haşhaş'ı kutladı

Spor Haberleri

Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli bilardocu Burak Haşhaş'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası finalinde Yunan rakibini 35-10 mağlup ederek şampiyon olan Burak Haşhaş'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcumuz Burak Haşhaş'ın başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonada bronz madalyanın sahibi olan Denizcan Akkoca'yı da tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Hollanda Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title