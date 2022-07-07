Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda elde edilen başarıyı değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda elde ettiği sonucu "Gurur duyulacak bir tablo" olarak değerlendirirken, elde edilen bu başarının altında çok planlı bir sistemin bulunduğuna işaret etti.

Cezeyir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nı Türkiye 108 madalya ile ikinci sırada tamamladı. 24 branşta gerçekleştirilen oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katıldı. Türkiye, organizasyonda 321 sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

Yelken 1 bronz."

Demirören Haber Ajansı / Spor