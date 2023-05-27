GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin birçok branşta başarılı olduğunu belirterek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyalar ve rekorlar beklediğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin spor turizminde marka olduğunu ve Türkiye'de dünyanın en modern statlarının bulunduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu: 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyalar ve rekorlar gelecektir

Onur ATIŞ - Gökhan KILIÇ/İZMİR, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye futboluyla, basketboluyla, okçuluğuyla, boksuyla, güreşiyle, halteriyle, yüzmesiyle ve yelkeniyle branş ülke olduğunu belirtip, "Türkiye bu branşlarda geçtiğimiz yıl 6 binden fazla madalya aldı. Yine bu yıl aynı büyümeyle başarı grafiğimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki 2024 Paris Olimpiyatları'nda tıpkı Tokyo Olimpiyatları'nda olduğu gibi madalyalar ve rekorlar gelecektir" diye konuştu.

Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde İzmir 1'inci Bölge AK Parti Milletvekili seçilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Spor Toto 1'inci Lig Play-Off şampiyonuna verilecek kupaların sergilendiği Konak Meydanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelip, açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizminde marka olduğunu söyledi. Kupaların Cumhuriyet'in ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu 100'üncü yılına özel olarak dizayn edildiğini belirten Kasapoğlu, "Kupalarımızı önce Türkiye'nin en özel yapılarından olan Alsancak Gençlik Merkezi'ne sergiledik. Binlerce vatandaşımız kupaları görme fırsatı buldu. Son 2 gündür de kupalarımızı Konak Meydanı'nda görücüye çıkardık. 100 binden fazla vatandaşımız kupaları görüp anı defterini imzaladı. Spor Toto teşkilatımızın sponsorluğundaki liglerimizde şampiyon olan takımlara bu kupa verilecek" dedi.

'BRANŞ ÜLKESİYİZ'

Süper Lig'de önümüzdeki günlerde şampiyonun netleşeceğini hatırlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Toto 1'inci Lig'de ise Samsunspor ve Çaykur Rizespor bir üst lige çıktı. Play-Off'larda yoluna devam eden 3 takımımız var. Spor demek rekabet demek. Rekabetin sonucu kazanan da olacak kaybeden de olacak. Dolayısıyla lig bu anlamda tüm hızıyla devam ediyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türk sporunda tüm branşlarda iddialarının güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye futboluyla, basketboluyla, okçuluğuyla, boksuyla, güreşiyle, halteriyle, yüzmesiyle ve yelkeniyle branş ülkesi. Türkiye bu branşlarda geçtiğimiz yıl 6 binden fazla madalya aldı. Yine bu yıl aynı büyümeyle başarı grafiğimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki 2024 Paris Olimpiyatları'nda tıpkı Tokyo Olimpiyatları'nda olduğu gibi madalyalar ve rekorlar gelecektir" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN MODERN STATLARI BİZDE'

Futbolun çok güçlü bir endüstri olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin futbolda da gelişimi çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Dünyanın en modern statları bizde. Göztepe Gürsel Aksel Stadı, bu statlardan bir tanesi. Burada 11 Haziran'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde de marka haline geldi. Aslolan bu gelişimi sürdürebilir anlamda tesis etmek, yeni yetenekleri keşfetmek. Spordaki markamızı daha güçlü bir şekilde büyütmek ve yaygınlaştırmak için çalışacağız. Sporda aslolan dostluktur, kardeşliktir. O kardeşliği pekiştirmeliyiz. Bu vesileyle sporumuzda rekabet de olsun dostluk da olsun. Tüm spor camiamıza keyifli müsabakalar diliyorum. Şampiyon olacak Süper Lig ekibimizi şimdiden kutluyorum, takımlarımızı mücadelelerinden ötürü kutluyorum" diye konuştu.