Bakan Kasapoğlu: 2 kişi daha gözaltına alındı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, dün gerçekleştirilen silahlı saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkileri olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltında olduğunu dile getirdi.