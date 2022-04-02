Bakan Kasapoğlu, 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu, 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, grekoromen stilde 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, grekoromen stilde 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri yine gururlandıran Rıza Kayaalp'in başarılarının devamını diliyorum. Grekoromen stilde 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Yunus Emre Başar ile bronz madalya kazanan 55 kilo güreşçimiz Emre Mutlu ile 63 kilo güreşçimiz Ahmet Uyar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mehmet Kasapoğlu, Rıza Kayaalp, Macaristan, Güreş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title