Bakan Bak, Ziraat Bankkart'ı Kupada Kazandığı İçin Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başarıya imza atan Ziraat Bankkart'ı kutladı ve Fenerbahçe Medicana takımına da tebriklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.
Bakan Bak, kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana Takımı'nı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor