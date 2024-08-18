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Bakan Bak, Yıldızlar Sahnesi 2024 Futbol ve Voleybol Turnuvası'nı takip etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yaz Spor Okulları Kapanışı ve Yıldızlar Sahnesi 2024 Futbol ve Voleybol Turnuvası'na katıldı. Turnuvada final maçları oynandı ve şampiyonlar belirlendi. Bakan Bak, çocukların öldürülmesine sessiz kalamayız mesajı verdi.

Bakan Bak, Yıldızlar Sahnesi 2024 Futbol ve Voleybol Turnuvası'nı takip etti

Emine Hatun DERYA - Hadican EROL / İSTANBUL, - TÜGVA Yaz Spor Okulları Kapanışı ile Bağcılar Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Yıldızlar Sahnesi 2024 Futbol ve Voleybol Turnuvası, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katıldığı programla sona erdi. Programda konuşan Bakan Bak, "Buradan bir mesaj yollayalım. Çocuklar öldürülürken sessiz kalamayız" dedi.

Öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmesi için düzenlenen TÜGVA Yaz Spor Okulları ve Bağcılar Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Yıldızlar Sahnesi 2024 Futbol ve Voleybol Turnuvası sona erdi.

Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen programa; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, TÜGVA temsilcileri, öğrenciler ve aileleri iştirak etti.

Futbol turnuvasında final maçı oynandı ve 'Fatih Mahallesi' ile 'Yüzyıl Mahallesi'ne şampiyonluk kupası verildi. Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu ise 'Merkez Mahallesi' oldu.

TÜGVA Yaz Spor Okulları'nda 7 bin öğrenci eğitim aldı. 7 hafta süren TÜGVA Yaz Spor Okulları'na 43 okulda 7 bin öğrenci katıldı. Ortaokul öğrencileri, 'Bir Yaz Bin Gelecek' mottosu altında voleybol, futbol, basketbol, okçuluk turnuvalarına katıldı. Yıldızlar Sahnesi 2024 Futbol ve Voleybol Turnuvası ise 22 mahallede 19 ayrı noktada düzenlendi. 160 futbol ve 10 voleybol takımının katıldığı Turnuvada (10–14 yaş aralığında) bin 700 sporcu yer aldı.

"BÜTÜN KATILANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Bütün katılanları tebrik ediyorum. Hepiniz güzel futbolcusunuz, iyi sporcusunuz" diyerek aynı zamanda programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun içinden gelmesi, gençlerle beraber olması onlara destek vermesi çok önemli" açıklamasında da bulundu.

"GERÇEKTEN SPOR ÇOK ÖNEMLİ"

Bağımlılıkla mücadele konusuna dikkati çeken Bakan Bak, "Spor neden önemli? Günümüzün gençliğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri internet bağımlılığı, dijital bağımlılık gibi pek çok konu gençlerimizi tehdit ediyor. Onları biraz olsun bunlardan uzaklaştırmak için gerçekten spor çok önemli. Bu turnuvanın galibi herkes, bütün çocuklar. Emeği geçen hakem ve antrenörlere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN SESSİZ KALAMAYIZ"

Gazze'de yaşananlarla ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Buradan bir mesaj yollayalım. Gazze'ye oradaki çocuklara mesaj gönderelim. Çocuklar öldürülürken sessiz kalamayız. Tüm dünyayı ayağa kaldıran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

DAVUT GÜL: ÇOK ÖNEMLİ BİR AKTİVİTE

İstanbul Valisi Davut Gül ise "Gençlere ve çocuklara sahip çıkılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir hedef gösterdi. Her bir çocuğu kendi çocuğumuz gibi görüp, her bir öğrenciyi kendi evladımız gibi görüp kendi çocuklarımız için istediklerimizi İstanbul'un bütün çocukları için yapmamızı talimatlandırdı. Bugün onun en güzel örneğini görüyoruz. Belediye başkanımızın desteğiyle çocuklarımızın yazın hem spor yapıp hem de TÜGVA'nın organizasyonunda milli ve manevi değerleri sahip birer çocuk ve genç olarak yetişmesi için çok önemli bir aktivite olmuş" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de "Bu kamplarla, yaz etkinliklerinde yıl boyunca yapılan çalışmalarda bizlerle beraber olan genç kardeşlerimizle ülkemizin geleceğini daha aydınlık yarınlara getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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