GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak en büyük görevlerinden birinin gençleri bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu söyleyerek, 'En etkili bir şekilde uyuşturucu ile mücadele edecek olan güç, amatörlerin gücüdür. Bu görevi hep beraber başaracağız' dedi.

Bakan Bak: Uyuşturucu ile mücadele edecek güç amatörlerin gücüdür

Rukiye MEYVECİ-Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak en büyük görevlerinden birinin gençleri bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu söyleyerek, "En etkili bir şekilde uyuşturucu ile mücadele edecek olan güç, amatörlerin gücüdür. Bu görevi hep beraber başaracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bakanlığın konferans salonunda düzenlenen Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 19'uncu olağan genel kurulu toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, amatörlüğün bir sevda olduğunu ifade ederek, "Amatörün içerisinden yetişen, Türk sporunda devrimler gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız, 2002 yılından beri yaptığı yatırımlarla Türk sporunun çıtasını yükselterek uluslararası arena başta olmak üzere pek çok başarıların kazanılmasına vesile olmuştur. Biz de onunla beraber çalışmaktan gurur duyuyoruz. Çok genç yaşta amatör spor kulübünde yöneticiliğe başlamak gerçekten çok önemli bir gururdur. Amatörlük bir sevdadır, Türk sporuna hizmet etmek bir sevdadır. Bizi kimse engelleyemez. Bu aşk asla bitmez. Bu aşk ancak ölünce biter. Ölene kadar devam eder. Bunu kimse kolay kolay yaptıramaz. Para ile de yaptıramaz. Bunu kimse anlayamaz. Anlayanlar, bu ülkeye hizmet edenlerdir. Türk gençliğine hizmet edenlerdir. Türk sporuna hizmet edenlerdir" dedi.

'BU GÖREVİ HEP BERABER BAŞARACAĞIZ'

Bakan Bak, şimdi daha çok çalışacaklarını vurgulayarak "Amatör kulüplerimiz için spor tesislerinin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz her yerde küçük de olsa büyük de olsa saha yapın. Amatörleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak amatörler olarak en büyük görevlerimizden bir tanesi gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmak. Çocuklarımıza uyuşturucu vermeye çalışanlara karşı dik durmak. Çocuklarımızı sahalara, salonlara getirmek. Bizim görevimiz bu. En etkili bir şekilde uyuşturucu ile mücadele edecek olan güç, amatörlerin gücüdür. Bu görevi hep beraber başaracağız. Uyuşturucu ile mücadelede en etkili şekilde amatör spor kulüpleri olarak mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, amatör spor kulüplerinin sayısını arttıracaklarını ve sporun tabana yayılması noktasında hep beraber çalışmaları gerektiğini belirtti. (DHA)