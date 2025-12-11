Bakan Bak, ÜNİDES Sertifika Belgesi Teslim Programı'na katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 ilden 2 bin gencin yer aldığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Belgesi Teslim Programı'na katıldı.

Bakan Bak, Ankara Spor Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, gençlerin neler yapabileceğine şahitlik ettiklerini söyledi.

ÜNİDES Projesi'ni ilk açıkladıklarında öğrenci topluluklarını ziyaret edip onların görüşlerini aldıklarını belirten Bak, "Bugün burada dinlediğimiz genç arkadaşlarımızın tecrübelerini aktardıkları konuşmalarında şunu gördüm, gerçekten çok doğru bir iş yapmışız. Bu, artarak büyüyen bir heyecan. 1 milyon 155 bin gencin etkileşim içerisine girdiği, binlerce projenin tartışıldığı, görüşüldüğü, sonuçlarının ortaya çıktığı bir serüvene dönüşmüş." diye konuştu.

Projenin büyümesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Bak, "Biz hep diyoruz, Türkiye Yüzyılı gençlerin, bilimin, Türklerin, ülkemizin yüzyılı olacak. Bunu büyük bir yüreklilikle, içtenlikle söylüyoruz." dedi.

Makine mühendisliği bölümünden mezun olduğunu hatırlatan Bakan Bak, bilimin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Lisans eğitimimden sonra İngiltere'de master, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptım. Bilim müthiş bir alan, derinlik. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği en önemli vizyonlardan biri öz güven. Öz güven, 'ben yapabilirim' demek. Bize mühendisken, 'Alman, Amerikalı mühendisler şöyle yaptı' derlerdi. Biz, Türk mühendislerin neler yaptığını görüyoruz. Bu ülkenin çocuklarının neler yaptığını görüyoruz. İşte o yüzden kendinize inanın, güvenin. Ülkenize, hayallerinize güvenin. Ayağa kalkmak için gençlerin enerjisine, vizyonuna ihtiyaç var. ÜNİDES, sizlerin hareketlenmenizi sağlayan en önemli unsurlardan biri."

"Türkiye'de bilime, teknolojiye büyük bir yatırım var." diyen Bak, "Hepimiz görüyoruz. Savunma sanayisinde dünyanın parlayan yıldızı şeklinde büyüyen kamu şirketlerimiz var. Sizin gibi genç mühendislerin, Aselsan, TUSAŞ'taki mühendislerin, özel sektördeki firmalardaki mühendislerin hayallerini dönüştürmeleriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şuna inanmanız lazım; ben yaparım, biz yaparız, Türkiye yapar. Bu ülkenin kalkınması için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere çok güveniyoruz. Gençlerimize çok güveniyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Bu ülke, bölgesinde, coğrafyasında, Türkiye Yüzyılı'nda dünyada söz sahibi olan bir ülke olacak. İşte bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Bu projelerin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Yeni projeler için 2 Aralık'ta çağrıya çıktık. Şubat ayının başına kadar çağrı devam edecek. Biz de desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"İki şeye dikkat edin. Birincisi, basamakları çıkarken karşılaştığınız, size destek olan insanları asla unutmayın. Bu öğretmeniniz, mahalledeki bir ağabey, iş yerindeki bir arkadaşınız olabilir. En önemli şey ise anne ve babanız. Size emek veren, sizi büyüten, sizi en iyi okullarda okumanız, en iyi eğitimleri almanız için gecesini gündüzüne katan anne ve babalarınıza 'of' bile demeyin. İşte bu sizi güçlü kılar. Aile, arkadaşlık ve bilgi sizi güçlü kılar. İşte o bilgiye ulaşmak için de hayallerinizi arkadaşlarınızla, hocalarınızla paylaşacaksınız, çalışacaksınız. Niye biz yapamayalım? Örneğin, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ı tanıyor musunuz? Siri'nin altyapısını geliştiren Türk mühendis. Nerede keşfediyorlar biliyor musunuz? Denizli'de. Denizli'de annesi ölüyor, yaylada öğretmenler pikniğe gidiyor. Okula da gitmiyor bu çocuk. Öğretmenler onu bir şeyler yaparken görüyor, onunla konuşuyorlar. Öğretmenler, onu sonra okula yazdırıyor. Liseden sonra teknik üniversiteye gidiyor. Ders anlatılırken, Einstein'ın teorisiyle ilgili bir kuram ortaya atıyor. Bunu, daha sonra hocası ABD'ye gönderiyor. Biz niye yetiştirdiğimiz bilim adamlarını bilmiyoruz? Onları niye yüceltmiyoruz? Aziz Sancar'ı duydunuz, astronotlarımızı görüyorsunuz. Kendi insanlarımıza, kendi bilim adamlarımıza daha çok sahip çıkmamız lazım. İçinizden daha iyileri çıkacak. Daha yetenekliler çıkacak. Bu ülkeyi teknolojide, sanayide, kültürde, sanatta, sporda yukarıya taşımamız lazım. Sizlere çok güveniyoruz. Bu ülke sizlerin, üniversitedeki gençlerimizin, milletimizin sayesinde ayağa kalkacak. Değerlerimize sahip çıkalım, değerlerimizi yükseltelim. Güçlü Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. ÜNİDES, TEKNOFEST işte bunun ayak izleri."

Konuşmasını coşkuyla yapan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı salondaki gençler ayakta alkışladı.

Bak, konuşmasının ardından ÜNİDES Bilgi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini, öğrenci topluluğu temsilcilerine ise sertifikalarını takdim etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de programda deneyimlerini anlattı.

4 bin 444 proje destek almaya hak kazandı

ÜNİDES kapsamında bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel ve sosyal gelişim, iş birliği programları, kapasite geliştirme, erişilebilirlik projeleri, uluslararası çalışmalar ve mesleki gelişim faaliyetleri, tarım ve teknolojileri başlıklarında proje konuları destekleniyor.

Beş dönem boyunca 1427 ulusal, 3 bin 17 yerel olmak üzere toplamda 4 bin 444 proje destek almaya hak kazandı. ÜNİDES ile üniversite öğrenci topluluklarına toplamda 314 milyon 191 bin 552 lira destek sağlandı.

2 Aralık'ta başlayan 6. dönem ÜNİDES başvuruları, 11 Şubat 2026'ya kadar devam edecek.