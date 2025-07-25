Bakan Bak temel atma töreninde konuştu: Sporun gücünü kullanmamız lazım

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sultangazi 'de Yunus Emre Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bak, "Bakanlık olarak önemli işimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Bizim için çok önemli. Bu sebepten dolayı gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Yüzme öğrenmesini, futbol ve basketbol oynamasını istiyoruz. Sporun gücünü, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanmamız lazım" dedi.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde inşa edilecek Gençlik ve Spor Merkezi'nin temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Yangınlar sebebiyle kaybettiğimiz orman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ben de dün Denizli'deydim. 2 orman işçimizin orada cenaze törenleri vardı. 10 alev savaşçısını, yeşil vatan için mücadele eden yiğitlerimizi kaybettik. Tabi yeşil vatan için hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında ormanlarda ateş yakmamayı, cam gibi çöpleri atmamayı, ormanları korumamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu hepimizin sorumluluğu. Yeşil vatanda büyük bir mücadele var. O yüzden hepimizin birer yeşil vatan savunucusu olarak çok dikkatli olmasını temenni ediyorum. Gençlerimize, özellikle çocuklarımıza bu hususta önemli görevler düşüyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak orman temizlikleri yaptık. Bunları gençlik kamplarımızdaki çalışmalarımızla sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hususta çok kararlı bir şekilde takip ediyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE SPOR ALANINDA BÜYÜK DEVRİMLER YAPTI'

Bakan Bak, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın spor içerisinden gelmesi sebebiyle de gerçekten spor alanında büyük devrimler yaptı ve tesis devrimi devam ediyor. Modern stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla ve spor salonlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında devasa yatırımlar var. Bütün şehirlerimizde bu yatırımlara devam ediyoruz. Sultangazi de bizim için önemli. Önceki bakanlığım döneminde de buraya gençlik merkezi inşa etmiştik. Yine tesislerin yapımına destek oluyoruz. Tesislerin onarımında destek oluyoruz. Bu proje için başkan bize geldiğinde seve seve destek olacağımızı ifade ettik ve başladı. İnşallah çok kısa zamanda tamamlayacağız. Mahalledeki çocuk sayısı gerçekten yüksek. Bu çok çok önemli. Bizim ülkemizin de en önemli sorunlarından bir tanesi şu anda doğum oranlarının düşmesi" dedi.

'SULTANGAZİ'YE 1500 KİŞİ KAPASİTELİ YENİ BİR TESİS DAHA YAPACAĞIZ'

Bak, "Özellikle burada yarı olimpik havuzumuz olacak. Yine çok amaçlı salonlarımız olacak. Bilgisayar atölyesi olacak. Mahalleye hitap edecek 120 araçlı bir otopark olacak. Güzel bir tesis olacak. Biz çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Sporun birleştirici gücüne yürekten inanıyoruz. Bu nedenle de bu tesislerin sayısını çoğaltıyoruz. Başkanımızın talebi doğrultusunda Sultangazi'ye bir tesis daha yapacağız. Bu tesis güzel bir spor salonu olacak. 1500 kişilik kapasiteye sahip alt salonlarıyla bir salon daha olacak. Sultangazi'ye hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda başlayacağız" diye konuştu.

Bakan Bak, "Bizim bakanlık olarak iki önemli işimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Bizim için çok önemli. Bu sebepten dolayı gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Yüzme öğrenmesini, futbol, basketbol oynamasını istiyoruz. Düşünün, bir evde uyuşturucu kullanan bir çocuk var. Çevresine verdiği rahatsızlıkları düşünün. Annesi ve babasını uyuşturucu parası için darp ediyor, saldırıyor. Çevresine zarar veriyor. Herkes ondan uzak duruyor. Yine spor yapan bir çocuğu düşünün. Madalyaları var, ailedeki bireyler onu izlemeye gidiyor. Arkadaşları, okulda ona destek oluyor. Herkes onunla gurur duyuyor. Dolayısıyla sporun bu iyileştirici, birleştirici bir gücünü kullanmamız lazım. O nedenle de herkesi spor salonlarına, spor tesislerine, kültür merkezlerine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, "Bizim yüksek ve milli teknolojiyi bilen, yapay zekayı kavrayan, gelecekte büyük güçlü Türkiye için çalışan gençlere ihtiyacımız var. O yüzden ülkesini ve vatanını seven gençlere ihtiyacımız var. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Gazze'de ağlayan çocuklara biz destek olmalıyız. Onları unutmamalıyız. O yüzden güçlü olmalıyız" dedi.

'GEÇEN YIL KYK YURTLARIMIZA 99,8 YERLEŞTİRME YAPTIK'

Bak, "Malum üniversite sınav sonuçları açıklandı. Tercih süreci var. Bizim Türkiye çapında yaklaşık 1 milyon kapasiteye yakın KYK yurdumuz var. Buraya gençlerimizi bekliyoruz. Geçen yıl yüzde 99,8 yerleştirme yaptık. Burada yurtların sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz. Kiramız şu anda 700 lira. Gençlerimizin barınma ihtiyacını karşılamak için hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada da bize talimat verdi" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da "Öncelikle 2019'da sizler bize yetkiyi verdiğinizde hizmet aşkımızla başladık. Bugün 7'nci yılımızda Sultangazi'nin gönülden insanlarına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Her mahallemize neredeyse kültür ve yaşam merkezi inşa ettik. Gençlerimizin spor yapabilmesi için kültürel, sanatsal faaliyetlerle ve elbette eğitimle olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Eğitim katkılarımızla onları hayata çok daha güçlü hazırlamalıyız" dedi.