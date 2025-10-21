Bakan Bak'tan Ziraat Bankkart'a Şampiyonluk Tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana Takımını da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." - ANKARA