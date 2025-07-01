Bakan Bak'tan Zeynep Sönmez'e Tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Wimbledon'da 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez'i tebrik etti.
Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeynep Sönmez tarihi başarıya imza atıyor. Wimbledon'da ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçimiz oldu. Harikasın Zeynep, daha nicelerine inşallah…" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor