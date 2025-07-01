Bakan Bak'tan Zeynep Sönmez'e Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez'i tebrik etti.

Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeynep Sönmez tarihi başarıya imza atıyor. Wimbledon'da ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçimiz oldu. Harikasın Zeynep, daha nicelerine inşallah…" ifadelerini kullandı.