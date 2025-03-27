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Bakan Bak'tan Yangında Hayatını Kaybeden Kayakçı Berkin Usta İçin Taziye Mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uludağ'daki yangında yaşamını yitiren milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta için taziye mesajı yayımladı. Bakan, Usta ailesine başsağlığı dilerken, yaralı annesi Fikriye Usta'ya da acil şifa temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta için taziyede bulundu.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uludağ'da otelde çıkan yangında milli sporcumuz Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği Başkanı babası Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan merhum sporcumuzun annesi Fikriye Usta'ya da acil şifa temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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