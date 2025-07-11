Bakan Bak'tan Down Sendromlu Sporculara Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 24 altın, 25 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 58 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel sporcularımıza olan yakın ilgisi ve verdiği destek neticesinde sporcularımız uluslararası alanda madalyalar kazanarak bizleri gururlandırıyor. Özel sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçen sporcularımızın kıymetli aileleri başta olmak üzere antrenörlerimize, federasyon yöneticilerimize teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyorum." - ANKARA