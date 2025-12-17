Bakan Bak, Alperen Şengün ve Adem Bona'ya destek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya, "NBA All-Star" maçı oylamasında destek istedi.

Bakan Bak, NSosyal hesabından "Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı" başlığıyla "Sizleri, milli gururlarımız Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oy vermeye davet ediyorum. Oylarımız da gönüllerimiz de onlarla." paylaşımı yaptı.

Basketbolseverler, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek oylamaya, NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden katılabilecek.