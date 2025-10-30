Bakan Bak'tan Merve Dinçel Kavurat'a Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat'ı canıgönülden kutluyorum. Üst üstü ikinci kez dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Bu sonuçla ülkemiz, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlarken, kadınlarda ise takım halinde dünya şampiyonu oldu. Elde edilen sonuçta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA