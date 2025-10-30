Haberler

Bakan Bak'tan Merve Dinçel Kavurat'a Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat'ı tebrik ederek Türkiye'nin toplamda 6 madalya ile şampiyonayı tamamladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat'ı canıgönülden kutluyorum. Üst üstü ikinci kez dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Bu sonuçla ülkemiz, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlarken, kadınlarda ise takım halinde dünya şampiyonu oldu. Elde edilen sonuçta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Pazar günkü tarihi adım sonrası Erdoğan'dan Beştepe'de kritik zirve
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.