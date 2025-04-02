Bakan Bak'tan İBB Boykotuna Tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bak, "Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket, boykot değil milli zarardır." ifadesini kullandı.

Bak, üzerinde Türk bayrağı bulunan ve "Boykot ile asıl hedefleri: Yerli üretimi durdurmak!" yazılı görseli de açıklamasına ekledi.