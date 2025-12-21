Bakan Bak, FIBA Onur Listesi'ne layık görülen Hidayet Türkoğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından, FIBA Onur Listesi'ne layık görülen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aktif spor ve yöneticilik kariyerindeki başarılarıyla Türk basketbolunun efsaneleri arasına giren Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu'nu, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından, 2026 'Onur Listesi'ne (Hall of Fame) layık görülmesinden dolayı kutluyorum. 20 yıllık sporculuk kariyerine sayısız başarılar sığdıran, basketbol kariyerini sonlandırdıktan sonra federasyon başkanı olarak 2016 yılından bu yana Türk basketboluna hizmet eden Hidayet Türkoğlu'nun başarısı gurur vericidir. Hidayet Türkoğlu'na, Türk basketbolunun gelişimi için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, FIBA Onur Listesi'ne layık görülen Hidayet Türkoğlu'nun başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA