Bakan Bak'tan Harun Algül'e Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kilo koparmada altın madalya kazanan Harun Algül için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında "Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden ve koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan milli sporcumuz Harun Algül'ü tebrik ediyorum. Harun Algül'ün başarılarının devamını diliyorum. Kadınlar 55 kiloda yarışan sporcumuz Cansel Özkan'ı da elde ettiği bronz madalyadan dolayı kutluyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.