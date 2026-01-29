Haberler

Bakan Bak'tan Galatasaray'a kutlama mesajı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalmayı başaran Galatasaray'ı tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yayınladığı mesajla, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 24 içinde bitirerek play-off turuna kalmaya hak kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 24 içinde bitirerek play-off turuna kalmaya hak kazanan temsilcimiz Galatasaray'ı kutluyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
